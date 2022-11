Aanpak overlast Wallengebied; 63 aanhoudingen en 65 gebiedsverboden

Opbrengst

Op donderdag 27 oktober is de actie in de avonduren gestart en in nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober beëindigd. Tijdens deze drie actiedagen zijn in totaal 63 personen aangehouden waarvan bijna één derde (23) voor het aanbieden van (nep)drugs. Ook werden aanhoudingen verricht voor onder andere zakkenrollerij, het verstoren van de openbare orde, diefstal, vernieling en het rijden onder invloed van alcohol. Naast de aanhoudingen hebben de politieagenten ook veertien personen staande gehouden voor verschillende overtredingen waarvoor zij een proces-verbaal hebben gehad.