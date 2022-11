Vrouw overleden bij verkeersongeluk Brouwersdam

De bestuurder van de andere auto, een 27-jarige man uit Dirksland, is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk. Hij is ter controle eerst naar het ziekenhuis gebracht. In de auto’s zaten verder geen andere inzittenden. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd, de weg zal daarom nog enige tijd afgesloten zijn.