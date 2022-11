Maandag in Bureau Brabant; kunstroof en diefstal

Eindhoven - Kunstroof

Op dinsdagavond 22 maart komt rond half negen 's avonds een Mercedes bestelbus aanrijden bij de Heuvel Galerie in Eindhoven. Via een achteringang weten de daders binnen te komen en schilderijen te stelen. Camerabeelden uit de omgeving laten het nodige zien. Kijk maandag naar Bureau Brabant en help mee deze kunstroof op te lossen.

Veldhoven - diefstal

Een opmerkelijke diefstal in de avond en nacht van zondag 7 op maandag 8 augustus. Een dader heeft het gemunt op de buitenspiegels van een geparkeerde auto. Dat gebeurde op 't Heike in Veldhoven. Het bijzondere er aan is dat het geen echte spiegels zijn, maar camera’s. Sommige elektrische automodellen hebben tegenwoordig van dit soort camera’s aan de zijkant van de auto.

