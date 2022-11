Hoogbejaarde man slachtoffer brutale beroving

Het slachtoffer werd in de loop van de ochtend thuis in zijn appartement aan de Vlierstraat gebeld door een onbekende man met de mededeling dat de medicatie gebracht zou worden. Omdat de bejaarde man medicatie behoeft, kwam dit niet vreemd over. Rond 11.00 uur volgende een tweede telefoontje met de mededeling dat de man voor de deur stond met de betreffende medicatie. Daarop opende de bewoner de voordeur en liet de onbekende man binnen. Deze stelde hem allerlei vragen over onder andere het appartement. Op enig moment dwong de onbekende man het slachtoffer de cv-ruimte in en sloot hem op.

Bevrijd

De bejaarde man schreeuwde om hulp dat door andere bewoners in het appartementencomplex gehoord werd. Daarop zijn de hulpdiensten gealarmeerd die het slachtoffer uit zijn benarde positie hebben bevrijd.

Onderzoek door ambulancepersoneel wees uit dat het hevig geschrokken en ontdane slachtoffer geen verwondingen had opgelopen.

Signalement

De onbekende man die zich voordeed als bezorger van medicatie was ongeveer 50 jaar oud, ca. 1.80m groot en had een blanke huidskleur en geen gezichtsbeharing. Hij had donker/donkergrijs haar en droeg een blauw vest en blauwe spijkerbroek. Hij sprak Nederlands.

Politieonderzoek

Uit het opgestarte politieonderzoek kwam naar voren dat de onbekende man met hetzelfde verhaal geprobeerd heeft om op meerdere plekken in het appartementencomplex binnen te komen. Dat is hem niet gelukt.

Op dit moment is het nog niet bekend of er spullen of geld uit het appartement van het slachtoffer zijn weggenomen.

Waarschuwing

De politie waarschuwt voor deze vorm van binnendringen in woningen en appartementen. Er zijn allerlei manieren waarop mensen met verkeerde bedoelingen zich toegang proberen te verschaffen tot panden van vaak (hoog)bejaarde en/of kwetsbare slachtoffers.

Mensen die te maken krijgen met soortgelijke of andere verhalen en/of het niet vertrouwen wat ze al dan niet telefonisch te horen krijgen, worden verzocht de politie te bellen. Bij spoed kan dat via 112 en anders via 0900-8844.