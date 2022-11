Woningoverval van der Marckstraat

Rond 20.00 uur drongen twee personen onder bedreiging van een wapen de woning binnen. De bewoner raakte gewond en is in het ziekenhuis behandeld.

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld en of er iets is buit gemaakt wordt onderzocht. Na het geweldsincident is in en rond de woning tactisch en forensisch onderzoek opgestart.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben die kan helpen bij het onderzoek. Deze informatie kan doorgegeven worden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.