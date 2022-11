Sezgin Sezer nieuwe districtschef IJsselland

Sezgin is geen onbekende voor IJsselland. De afgelopen jaren was hij als plaatsvervangend districtschef al nauw betrokken bij de ontwikkeling van de eenheid en die van IJsselland in het bijzonder. Door het vertrek van de toenmalige districtschef Ramon Arnhem, die de kans kreeg om politiechef van Aruba te worden, ontstond deze vacature. Na een zorgvuldige procedure met meerdere kandidaten koos de selectiecommissie uiteindelijk voor Sezgin.

Kans

“Voor mij is dit natuurlijk een geweldige kans die ik met beide handen aangrijp. Ik ben blij met het vertrouwen dat ik van de selectiecommissie en de eenheidsleiding mocht ontvangen evenals die van het bestuur”, geeft Sezgin trots aan. “Samen met al mijn collega’s sta ik voor de veiligheid van ons gebied waar iedereen fijn kan wonen, werken en ondernemen. Omdat we een politie van en voor iedereen willen zijn, maak ik me hard om dit verder uit te dragen en invulling te geven door onder meer de betekenisvolle verbindingen aan te blijven gaan met de vele gemeenschappen in ons prachtige gebied.”

Ervaring

Sezgin volgde meerdere opleidingen: MBO sociaal juridische dienstverlening, HBO Personeel & Organisatie, de Nederlandse Politieacademie en hij behaalde in 2016 zijn Master of Public Administration. Na in 1997 te zijn begonnen als inspecteur bij de politie Rotterdam-Rijnmond kwam hij in 2003 terug als chef in Enschede en werd daarna gedurende vijf jaar chef van de recherche-afdeling in Hengelo. De vijf jaren daarna was hij namens de politie verbindingsofficier voor Turkije. Eenmaal terug vond hij zijn nieuwe uitdaging als unithoofd Regionale Tactische Recherche in Oost-Nederland en groeide daarna door als hoofd informatieknooppunt DRR. Vanaf medio 2017 maakt Sezgin deel uit van de leiding van district IJsselland.

