Vrouw bewust van fiets geduwd; politie zoekt getuigen

Rond 16.45 uur fietste het slachtoffer op de Nassaukade in de richting van de Clercqstraat. Op een gegeven moment haalde de vrouw een man op de fiets in. Doordat een derde fietser, die voor haar reed, ineens uitweek, moest de Amsterdamse flink in de remmen. Hierdoor kwam de fietsband van de fietser die zij net had ingehaald, tegen haar band. Het slachtoffer verontschuldigde zich en fietste door. Kort daarna haalde de man haar in en voelde zij een flinke duw. Hierdoor kwam de Amsterdamse hard ten val. De man fietste daarna richting de kruising Nassaukade met de Clercqstraat. De man op de fiets is rond de 50 jaar oud, heeft lang, donkerblond haar, een normaal postuur en een blanke huidskleur. Hij droeg een wit gebreide muts en reed op een lichtkleurige herenfiets.