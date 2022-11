Twee jongen beroofd onder bedreiging; politie zoekt verdachten

De slachtoffers, twee jongens van 15 en 16 jaar uit Rotterdam, hadden afgesproken met een andere jongen. Toen zij hem ontmoetten, bleken er echter nog drie andere jongens te zijn op de afgesproken plek. Eén van die drie jongens haalde een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tevoorschijn. Onder bedreiging van dat voorwerp werden de twee jongens gedwongen om hun telefoons en pinpassen af te staan. De verdachten vluchtten daarna in de richting van het metroviaduct op de Hillelaan. Het gaat om vier jongens rond de 15 à 16 jaar oud. Eén had een donkergrijs trainingspak aan en de andere jongens droegen zwarte hoodies.

U kunt helpen!

Agenten maakten direct na de melding een zoekslag in de directe omgeving, maar troffen daar de verdachten niet meer aan. De recherche is daarom hard op zoek naar mensen die iets gezien hebben, beelden hebben of misschien iets weten. Melden kan via onderstaand tipformulier, maar ook volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

Tipgeldregeling

Weet je meer over vuurwapenbezit van iemand? Meld het! Als door uw tip een vuurwapen in beslag kan worden genomen, komt u in aanmerking voor maximaal €750,- tipgeld. Uw tip wordt vertrouwelijk behandeld door TCI. Bel met de TCI tipgeldlijn: 06-33236432.