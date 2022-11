Waardering voor missiegangers

De gedecoreerde missiegangers, behalve politiemensen ook leden van de Koninklijke Marechaussee en civiele experts, hebben het afgelopen jaar in twaalf missies een bijdrage geleverd aan meer stabiliteit en veiligheid in landen als Mali, Oekraïne, Libië en Irak. Ze hielpen onder meer bij de aanpak van grensoverschrijdende, georganiseerde criminaliteit, het opbouwen van de rechtstaat en het versterken van lokaal gezag.

Of ze leverden een bijdrage aan het verbeteren van het politieonderwijs, zoals Peter Elberse uit de Eenheid Oost-Brabant. Hij was van maart 2021 tot maart dit jaar op missie in Mali in het kader van de EUCAP Sahel. Dat is een samenwerkingsverband van landen uit de Europese Unie. Vanuit het missiemandaat kreeg hij concrete doelen waarmee hij aan de slag kon. ‘Als senior-adviseur heb ik de opleidingsbehoefte voor de nationale politie in Mali geïnventariseerd, een jaarplan geschreven en de politieleiding geadviseerd. Ik heb me onder meer gericht op het concept gebiedsgebonden politiewerk: gesprekken aanknopen met burgers om zo vertrouwen te winnen en informatie te vergaren. Ik zag dat die werkwijze aansloeg. Maar in het onderwijs was daar helemaal geen aandacht voor.’