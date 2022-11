Dodelijk verkeersongeval in Utrecht

Wat de oorzaak is van het ongeluk wordt nog onderzocht. Daarvoor heeft de politie al met enkele getuigen gesproken. Het Opsporing Team Verkeer (OTV) en de experts van de Forensische Opsporing Verkeer (FO-verkeer) startten direct na de hulpverlening met het tactisch- en technisch onderzoek.

Bent u getuige geweest, help mee met politieonderzoek

Ondanks dat de politie al met enkele getuigen sprak zijn we op zoek naar getuigen die nog niet eerder met de politie hebben gesproken. Ook zijn we op zoek naar bijvoorbeeld dashcambeelden. Heeft u informatie over het tragische ongeval bel dan 0900-8844.