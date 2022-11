Mannen aangehouden voor diefstallen campers

In het afgelopen jaar werden in het noorden van Noord-Holland een groot aantal campers gestolen. De diefstallen vonden voornamelijk plaats in kustgemeenten en andere toeristische plaatsen van Noord-Holland, waaronder Julianadorp, Egmond aan Zee, Zandvoort aan Zee en Volendam. Een terugkerend jaarlijks fenomeen waarbij vooral voertuigen van Duitse toeristen werden ontvreemd. De eigenaren en gebruikers werden daardoor tijdens hun vakanties ernstig gedupeerd.



De politie deed onderzoek naar de diefstallen en kwam gedurende het onderzoek de verdachten en een loods in Hem op het spoor. In het weekend van 3 en 4 september werden hier de twee 26-jarige verdachten op heterdaad aangehouden toen zij bezig waren met het demonteren van een gestolen camper. Ook werd in de loods een flinke hoeveelheid camperonderdelen aangetroffen, die konden worden herleid naar een groot aantal camperdiefstallen. De campers werden in de loods volledig “gestript”. Bij zoekingen in een woning en een loods te Enkhuizen werd tevens nog een vuurwapen, munitie en een hoeveelheid amfetamine aangetroffen.



Op 17 oktober werd de man uit Obdam buiten heterdaad aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de diefstallen. Inmiddels zijn alle drie de verdachten voorgeleid voor de rechter-commissaris. Twee van hen zitten nog vast. De 26-jarige verdachte uit Zwaag werd heengezonden. Alle drie blijven verdachten in deze zaak.



De recherche zet het onderzoek voort en sluit meer aanhoudingen niet uit. Ook wordt er gekeken of de aangehouden verdachten mogelijk ook betrokken zijn bij andere autodiefstallen.



2022178484