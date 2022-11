Explosief aan raam in Spangen

De verkenners van de explosievendienst en de Forensische Opsporing hebben onderzoek gedaan.

Het gaat vermoedelijk om een vuurwerkbom, die bij het raam is neergelegd en is afgegaan.

Het leverde behoorlijk wat schade op.

In het huis waren vijf personen en een kat aanwezig. Zij bleven gelukkig ongedeerd.

Cameratoezicht heeft op de beelden twee man op een scooter in de buurt weg zien rijden, dat onderzoeken we nog.

Heeft u informatie?

De politie onderzoekt de zaak en legt ze uiteraard ook naast de explosies van de afgelopen weken.

Ben u getuigen geweest van vannacht, of heeft u informatie over de scooterrijders, maar heeft u nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of tip gemakkelijk via het tipformulier.