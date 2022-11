Razendsnelle aanhouding na beroving 14-jarige jongen

Na het bellen met de politie gingen agenten er meteen vol in. De daders waren richting Zuidplein gerend. Politiemensen luisterden naar het slachtoffer en de signalementen pasten precies bij twee personen die kort voor de beroving gezien waren en die ook nog eens bekend zijn bij de politie.

In overleg met de Officier van Justitie mochten ze meteen worden aangehouden. Bij het huis van een van de verdachten, zagen ze hem bij de deur. Hij mocht mee naar het bureau. Na een fouillering vonden de agenten de airpods en ook nog een revolver in zijn broek. Het gaat om een 18-jarige jongen uit Rotterdam. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Hij droeg zwarte kleding en was ook rond de 18 jaar.