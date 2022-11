Verdachten na ingrijpen (oud)agent aangehouden

De twee mannen waren rond 12.10 uur aanwezig bij de servicedesk van een supermarkt in Winkelcentrum de Schoof toen één van hen een ongezonde belangstelling toonde voor de krasloten op de balie. Een klant, een 68-jarige oud-agent, zag het gebeuren en sprak de man rustig aan, maar daar was deze niet van gediend. Eerst liep hij nog weg, maar korte tijd later kwam de man terug en sloeg de oud-agent vol in zijn gezicht. Zijn bril en gehoorapparaat vlogen van zijn hoofd en het slachtoffer liep een bloedneus op en wat schrammen op. De mannen gingen ervandoor, zonder buit.



Vrije dag

De politie was inmiddels gewaarschuwd en een omstander zag één van de mannen rennen. Deze omstander, een agent die woensdag een vrije dag had en toevallig in de buurt was, vertrouwde het niet en ging achter de man aan. Toen voor hem duidelijk werd dat kort daarvoor een diefstal was voorkomen en een klant was geslagen, bleef hij de man volgen en zijn positie aan de 112-meldkamer doorgeven. Toegesnelde agenten konden de man daardoor snel vinden en aanhouden. Zijn maat had zich inmiddels bij hem gevoegd, zodat de agenten meteen twee arrestaties konden maken. De mannen zitten vast.