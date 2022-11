Vier mannen overvallen woning

Het was woensdagavond ongeveer 22.30 uur toen de bewoner de voordeur opendeed. Vier mannen kwamen de woning binnen.

De bewoner moest onder dwang zijn pincodes geven. Vervolgens werd hij in zijn slaapkamer opgesloten. Het viertal nam pasjes en andere persoonlijke spullen mee. De bewoner raakte niet gewond, maar kon pas na een paar uur worden bevrijd. Via zijn balkon wist hij mensen te alarmeren die de politie belden.

Signalement:

De vier mannen zijn tussen de 21 en 32 jaar oud en allemaal rond de 1.80/1.90 meter.

Een blanke man, twee met een getinte huidskleur en eentje met een donkere huidskleur. Van twee weten we dat ze een blauwe spijkerbroek droegen en een zwarte jas en bruine jas. Twee van de mannen droegen een soort (zwarte) sjaal over hun gezicht.

Heeft u informatie?

Agenten zijn meteen een onderzoek gestart en hopen dat getuigen die meer informatie hebben zich melden.

Ook camerabeelden, dashcams of ringdeurbellen van de omgeving zijn heel waardevol voor het onderzoek.

Bellen kan via 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Tippen kan ook gemakkelijk via het tipformulier.