Verdachte van schietpartij centrum Tilburg aangehouden in Antwerpen

De politie zocht sinds de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 juni 2022 naar de schutter van een schietpartij die plaatsvond op een overvol terras van een horecazaak aan de Heuvelring in Tilburg. De schutter vluchtte nadat hij daar een 29-jarige man in zijn been had geschoten. Gedurende de zoektocht naar de schutter vroeg de politie meerdere malen de hulp in van burgers. Zo is er aandacht voor het schietincident gevraagd bij de televisieprogramma’s ‘Bureau Brabant’ en ‘Opsporing Verzocht’. De politie vroeg mensen uit te kijken naar de verdachte en te melden als zij hem zagen of meer informatie hadden. Afgelopen dinsdag, drie dagen geleden, is de verdachte op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Het onderzoeksteam ontving naar aanleiding van deze oproepen veel tips. Mensen dachten en hielpen goed mee bij het onderzoek. Alle tips die binnenkwamen werden door de recherche uitgelopen.

Aanhouding in Antwerpen

Uit het onderzoek kwam een mogelijke locatie in Antwerpen naar boven. Het onderzoeksteam zocht daarom contact met de Belgische politie. Mede dankzij een goede samenwerking betraden de collega’s van de Federale gerechtelijke politie Antwerpen vrijdagmiddag 4 november rond 16:00 uur een woning in Antwerpen. In die woning was de 24-jarige verdachte aanwezig. Hij probeerde nog te vluchten door van het balkon af te springen, maar werd nadat hij was gesprongen alsnog aangehouden. De verdachte hoefde niet naar het ziekenhuis en is daarom direct overgebracht naar het politiebureau. Momenteel zit hij nog vast in België, maar zal binnenkort aan Nederland worden overgeleverd. Zodra hij in Nederland is starten de rechercheurs van het onderzoeksteam met onder andere het verhoren van de aangehouden verdachte.

Bedankt

Mede dankzij alle tips is de verdachte van de schietpartij vandaag aanhouden. De politie bedankt daarom iedereen die heeft getipt of op een andere manier heeft geholpen. Hierdoor is weer één persoon van de Nationale Opsporingslijst verwijderd. Bedankt.