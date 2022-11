Auto rijdt door muur en belandt op de kop

Kerkrade - Een automobilist is vrijdag rond 11.40 uur door de muur van een parkeergarage aan de Zonstraat gereden. De auto met bestuurder (identiteitsgegevens kunnen nog niet bekend worden gemaakt) viel van de eerste verdieping en is drie meter lager op zijn kop terecht gekomen. De bestuurder raakte hierbij gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.