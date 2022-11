Aanhouding na incident in Weert

Rond 19.30 uur ontving de politie melding van het incident. Ter plaatse troffen collega’s geen personen aan die gewond waren geraakt door het toedoen van een vuurwapen, maar toch werd direct overgegaan tot het uitvoeren van tactisch en forensisch onderzoek in en rond de woning. In de directe omgeving werd donderdag een vuurwapen aangetroffen. Het politieonderzoek richt zich er o.a. op of dit vuurwapen gebruikt is bij het incident in de woning.

Getuigen

Het onderzoek naar dit incident is in volle gang. De recherche is daarbij ook dringend op zoek naar camerabeelden van de omgeving. Heb je camerabeelden, of heb je wellicht informatie of iets gezien? Dan komt de politie graag met je in contact. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).