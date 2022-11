Getuigen gezocht na ontploffing explosief woning

De bewoner van de bewuste woning werd uit zijn slaap opgeschrikt door een harde knal. Beneden trof de bewoner een ravage. Een tussenmuur was door de explosie ontzet, er zaten scheuren in muren en plafond en de kamer was gevuld met rook en glas.

Getuigenoproep

De recherche stelt een onderzoek in en roept getuigen op zich te melden via onderstaande gegevens. Heeft u foto's en/of filmopnames van het incident? Heeft u andere informatie waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Dan vragen wij u deze te uploaden via het tipformulier. U kunt ook informatie met de politie delen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2022231427