Slachtoffer gezocht gewelddadige beroving Elandsgracht

Het slachtoffer, vermoedelijk een oudere man, wordt op de Elansgracht op straat door de verdachte belaagd. Hij wordt tegen zijn hoofd geslagen en valt tegen een etalageruit aan. De verdachte berooft de man dan van zijn horloge en gaat er vandoor.



Bent u of kent u dit slachtoffer? Of heeft u andere bruikbare informatie voor de recherche? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan M. via 0800-7000. Vermeld daarbij altijd onderstaand registratienummer.

2022236408.