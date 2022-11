Vuurwapen aangetroffen na beroving

Bij de beroving is het slachtoffer een paar keer geslagen. Na de beroving kon het slachtoffer de signalementen doorgeven en kregen agenten een jongen in het vizier die voldeed aan het signalement. Bij het fouilleren had deze 18-jarige man uit Rotterdam de spullen bij zich van het slachtoffer en een vuurwapen. Het vuurwapen is in beslag genomen. De politie zoekt nog naar de tweede verdachte.



Getuigen gezocht

De verdachte(n) heeft of hebben mogelijk een vrouw aangesproken. Zij droeg een witte of lichtgekleurde jas. Voor het onderzoek komen we nog graag in contact met deze vrouw, aangezien zij een belangrijke getuige kan zijn. Bent u of kent u deze vrouw? Neem dan contact met ons op via één van de onderstaande mogelijkheden. Ook als u andere informatie voor ons heeft, komen we graag met u in contact. Dit kan ook anoniem.