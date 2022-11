Verdachte gezocht van overval winkel

Rond 23:05 uur kwam bij de politie een melding binnen van een overval die net plaats had gevonden bij een winkel aan de Kepplerstraat. Een onbekende man was de winkel binnen gekomen en bedreigde daarna het winkelpersoneel met een steekwapen. Hij eiste geld uit de kassa. Nadat hij een geldbedrag had buitgemaakt, vertrok hij weer snel en rende richting Spitsbergen/Wibautstraat. De politie werd gealarmeerd en heeft in de omgeving naar de dader gezocht. Deze werd niet meer gevonden. Niemand raakte bij de overval gewond.



Signalement

De man had een lichte huidskleur, mogelijk blauwe ogen en was rond de 1,75 m. lang. Hij was helemaal gekleed in donkere kleding en droeg donkerblauwe gezichtsbedekking. Hij had een blauwe plastic tas van de Albert Heijn bij zich.



Getuigen en camerabeelden gezocht

Er is een onderzoek naar de overval ingesteld en de recherche is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u rond 23:00 uur de donker geklede man voor of na de overval gezien in de omgeving van de Kepplerstraat? Heeft u in de buurt een camera bij uw woning/ bedrijf of auto en beelden van mogelijke betrokkenen? Of heeft u andere informatie over de overval? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt uw tips en beelden ook direct toesturen via het tipformulier.



2022232061