Aanhoudingen in onderzoek naar drugshandel en witwassen

De drie zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen communiceren.



Direct na de aanhoudingen zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daarbij zijn onder andere waardevolle goederen en voertuigen in beslag genomen. Op dit moment worden in beslaggenomen gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld telefoons en computers onderzocht.



Omdat de verdachten in beperkingen zitten en het onderzoek nog volop aan de gang is, kunnen verder geen mededelingen worden gedaan.