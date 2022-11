79 kilo vuurwerk uit kelderbox in beslag genomen

Bij de inval trof de politie in de kelderbox en in de kruipruimte onder de kelderbox verschillende soorten vuurwerk met de kracht van een explosief aan. Zo werden onder meer 32 stuks 3 inch shells (mortierbommen), 1360 stuks enkelshots buizen, 780 nitraatbommen en 231 Cobra6-bommen aangetroffen.

Vier mannen aangehouden

Tijdens de inval werden vier verdachten aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man, een 34-jarige man en een 26-jarige man allen zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 48-jarige man uit Den Haag. Het vuurwerk is in beslaggenomen en wordt vernietigd.

Vuurwerk met de kracht van een explosief

Jaarlijks raken tientallen mensen gewond door verkeerd gebruik van legaal vuurwerk of door vuurwerk met de kracht van een explosief. Dit vuurwerk is niet goedgekeurd vuurwerk, waardoor een verhoogde kans op letsel is. Lontjes zijn bijvoorbeeld te kort, het vuurwerk is beschadigd, of er zit teveel kruit in. Het is niet alleen voor de afsteker gevaarlijk, maar ook voor omstanders. Het opslaan van grote hoeveelheden vuurwerk in een omgeving die niet voldoet aan de veiligheidseisen, bijvoorbeeld een woning of een garage, levert bovendien gevaar op voor ontploffing of een grote brand.

Hoe herkent u een iIllegale vuurwerkopslag?

De politie treedt hard op tegen verkopers en gebruikers van vuurwerk met een explosief karakter en mensen die legaal vuurwerk op een verkeerde manier gebruiken. De politie reageert snel op meldingen over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Signalen die kunnen wijzen op illegale vuurwerkopslag:

1. Een grote hoeveelheid dozen die in de schuur/woning/kelder/garagebox wordt gebracht, zonder dat iemand aan het verhuizen is

2. Veel aanloop van onbekende personen die op verschillende momenten komen en kort blijven

3. Er wordt regelmatig veel vuurwerk in de buurt van de schuur/ woning afgestoken of een persoon steekt veel knalvuurwerk af

4. Als er bij een schuur/woning voornamelijk in de avond/nachtelijke uren activiteiten plaatsvinden

Doe een melding bij vermoeden van een vuurwerkopslag

Heeft u het idee dat er bij u in de omgeving vuurwerk opgeslagen ligt, op een niet toegestane manier wordt verhandeld of vervoerd gaat worden? Bel dan de politie! Via de onderstaande actietegels ziet u hoe dat kan. Lees hier meer over vuurwerk.