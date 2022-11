Twee mannen gevlucht na achtervolging, agent vuurt waarschuwingsschoten af

Agenten reden over de Ruwaardlaan, toen zij zagen dat op de kruising van de Mathenesserlaan en de Claes de Vrieslaan een auto door rood reed. Ze gaven de bestuurder een stopteken. De man stopte even, maar toen de agenten naast de auto stonden, ging de bestuurder er weer vandoor. Na een korte achtervolging via de Nieuwe Binnenweg reed de auto de Saftlevenstraat op, waar de twee uit de auto sprongen. De bijrijder rende gelijk weg. Een agent dacht bij de bestuurder een vuurwapen te zien en vuurde een waarschuwingsschot af. In eerste instantie leek de verdachte de aanwijzingen toen op te volgen, maar hij besloot alsnog een sprint te trekken weg van de politie. Nog een waarschuwingsschot kon niet voorkomen dat hij er vandoor ging in de richting van de Breitnerstraat en het Erasmus MC.

Agenten zetten nog een achtervolging in, maar de twee wisten te ontkomen. Bij het onderzoek in de wijk werd wel kleding gevonden, vermoedelijk afkomstig van de verdachten. De kleding is veiliggesteld voor verder onderzoek.

De bestuurder werd geschat tussen de 20-30 jaar, had een tenger postuur, donker krullend kort haar, een licht getinte huid en droeg een bril. Tijdens zijn vlucht verloor hij zijn schoeisel, dus hij liep mogelijk op sokken of blote voeten. De bijrijder droeg op het moment van de controle donkere kleding.

Heeft u iets gezien rond het tijdstip van dit incident? Is het u opgevallen dat iemand zich op straat aan het om- of uitkleden was? Heeft u de verdachte zien lopen op sokken of blote voeten? Heeft u andere informatie? Laat het ons weten!