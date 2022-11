Twee mannen gewond na steekpartij en aangehouden als verdachten

Maandag rond 13.35 uur ging het mis op de Verzetstraat, bij een skatebaan onder de A8. Vlakbij deze locatie werd door agenten een slachtoffer met letsel aangetroffen. Dit slachtoffer is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht per ambulance. In het ziekenhuis heeft zich korte tijd later een tweede slachtoffer gemeld.



Beide mannen zijn door de politie als verdachte aangemerkt. Hun rol en betrokkenheid zal door de politie onderzocht worden. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen contact opnemen met 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



2022233116