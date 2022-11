Jongen op straat beroofd - getuigen gezocht

Rond 16:00 uur kwam bij de politie een melding binnen van een straatroof die kort daarvoor had plaatsgevonden. Een 15-jarige jongen liep samen met een vriendin over de Burgemeester D. Kooiweg, toen zij bij de bushalte Doplaan drie jongens zagen staan. Nadat zij daar voorbij waren gelopen, kwamen de jongens achter hen aan. Op de Lambertus Huisengastraat ter hoogte van het kruispunt met de Wagenweg spreken de jongens de twee aan. Daarna wordt de jongen plotseling meerdere keren geslagen en beroofd van zijn telefoon. De drie daders gingen er vandoor in de richting van de Albert Heijn. Het slachtoffer liep bij de beroving licht letsel op. De politie heeft in de omgeving naar de verdachten gezocht, maar deze zijn niet meer aangetroffen.



De daders waren drie jongemannen. Eén van hen had een licht getinte huidskleur en was ongeveer 1,70 m. lang. Hij had donker kort opgeschoren haar en een slankpostuur. Hij droeg een donkere jas en een blauwe broek. De tweede verdachte had een donker getinte huidskleur, kort zwart haar en ongeveer 1,70 m. lang. Hij was helemaal in het zwart gekleed. De derde verdachte had ook een donker getinte huidskleur, was ongeveer 1,85 m. lang en droeg ook donkere kleding.



De politie is voor het onderzoek op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u de beroving rond 16:00 uur op de Lambertus Huisengastraat gezien? Heeft u de drie verdachten gezien vóór of na de straatroof? Of heeft u een camera in de buurt bij uw woning, bedrijf of auto en beelden van mogelijke betrokkenen? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt ook direct uw tips en beelden delen d.m.v. het tipformulier.



2022233200