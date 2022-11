Bestuurder tankt zonder te betalen en gaat er vandoor

De bestuurder was al geruime tijd aan het tanken toen de pompbediende poolshoogte nam bij het bestelbusje. De bestuurder was jerrycans aan het vullen en vervolgens zijn auto. Volgens de bestuurder was de brandstof voor zijn werk. De pompbediende ging daarop de winkel weer binnen.

Meegesleurd door portier

De pompbediende vertrouwde het toch niet en ging opnieuw naar buiten en sprak de bestuurder aan. Deze stapte in de auto, gaf gas en reed achteruit. De pompbediende, die op dat moment naast het nog openstaande portier van de auto stond, werd meegesleurd. Om te voorkomen dat zij zou vallen greep zij het portier vast en werd enkele meters naar achteren getrokken. De auto keerde, raakte een aanhangwagen, waarna de pompbediende de deur losliet. De bestuurder reed weg in tegengestelde richting van het tankstation, richting Nootdorp.

Verstopt in kliko

De politie werd gealarmeerd over het incident en agenten gingen op zoek naar de auto. Intussen was een aantal getuigen de bestuurder achterna gereden met een auto. Op de Laakweg in Nootdorp ging de bestuurder er rennend vandoor en werd daar tegengehouden. Hij wist zich los te rukken en rende weg. Het bestelbusje liet hij achter. Na een zoekactie in de buurt werd de bestuurder gevonden met behulp van een politiehond. Hij had zich verstopt in een kliko. De bestuurder liep tijdens de zoekactie bij de kliko bijtwonden op waarvoor hij werd behandeld door een arts.

Valse kentekenplaten

De bestelbus werd in beslaggenomen voor verder onderzoek. Deze bleek voorzien van valse kentekenplaten. De politie onderzoekt of deze van diefstal afkomstig zijn. De verdachte zit nog vast voor verhoor. Hij weigerde een blaas- en bloedtest om duidelijk te krijgen of hij onder invloed was.