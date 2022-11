Automobilist (47) probeert aan politie te ontkomen, maar crasht

De politie zette rond 04.00 uur op de A27 ter hoogte van Geertruidenberg het volg-teken aan om de desbetreffende auto te controleren. Het leek er even op dat de automobilist netjes volgde, maar dit veranderde plots. Met een hoge snelheid reed hij al slingerend over alle rijstroken verder. Meerdere agenten zetten uiteindelijk de achtervolging in. Op de A58 bij de afrit Hilvarenbeek raakte de auto in een slip en kwam tegen twee lantaarnpalen tot stilstand. De bestuurder probeerde nog weg te rennen, maar hij werd door de politie ingerekend. Hij is overgebracht naar het politiebureau. De man bleek onder invloed te zijn van verdovende middelen. In het voertuig zelf werd niets strafbaars aangetroffen.