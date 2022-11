Politie zoekt getuigen van mishandeling

De vrouw is maandagochtend vanuit Middelburg met haar ex-vriend vertrokken in een grijze Skoda Fabia. Onderweg is zij mishandeld. Het slachtoffer probeerde in Zoutelande tevergeefs uit de auto te vluchten. Ze riep hierbij om hulp. De vrouw was gekleed in een lang gewaad waarbij alleen haar gezicht te zien is. Mogelijk hebben mensen dit gezien of gehoord. De politie komt graag in contact met mensen die de auto en het tweetal hebben gezien. De vrouw is door de man weer teruggebracht naar een woning in Middelburg.