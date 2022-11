Jongen mishandeld en beroofd

Rond 20.05 uur meldde het 15-jarige slachtoffer dat hij zojuist was bedreigd en mishandeld door twee onbekende verdachten. Zij eisten zijn bezittingen op. De jongen wist te vluchten, maar moest daarbij wel zijn fiets achterlaten. In aanwezigheid van de gewaarschuwde agenten ging het slachtoffer terug naar de plek waar de bedreiging en mishandeling had plaatsgevonden. Dit betrof een steeg tussen het Bruunplein en het Isegrimplein. De verdachten waren inmiddels gevlucht en hadden de fiets van het slachtoffer meegenomen.



Van de verdachten, die beiden gemaskerd waren, is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1: 1.80 meter lang, 16/17 jaar oud, smal postuur, geheel in het zwart gekleed.

Verdachte 2: 1.80 meter lang, 16/17 jaar oud, eveneens smal postuur en gekleed in donkere kleding. Ondanks de gezichtsbedekking viel deze dader op door opvallend zware wenkbrauwen.

De politie heeft een buurt- en sporenonderzoek verricht en is op zoek naar getuigen.

Oproep getuigen

De recherche wil graag in contact komen met eventuele getuige(n) en sluit niet uit dat er personen zijn die de vluchtende verdachten gefilmd hebben met hun telefoon. Dit beeldmateriaal wil de recherche graag hebben. U kunt de filmpjes delen met de politie via uploaden filmpjes



Mocht u over andere relevante informatie beschikken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844 of informatie delen via het Meldformulier op politie.nl

Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via telefoon 0800-7000 en/of via Meld Misdaad Anoniem