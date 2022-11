Politie zoekt man met roze koffertje die casino overviel

Het is heel vroeg op de zondagochtend, net na 04.00 uur, als een medewerkster van het casino klaar is met werken en de zaak afsluit. Ze loopt naar haar auto die geparkeerd staat in een garage aan de Middellaan. Daar aangekomen wordt ze direct door een man in haar auto gedwongen. De man stapt zelf ook in. Hij dreigt een familielid van de vrouw met fors geweld iets aan te doen, dus ze werkt mee.

Roze rolkoffer

De man heeft een potig postuur, draagt donkere kleding en heeft een donker petje op. De vrouw moet haar auto een eindje verderop in de wijk de Gampel parkeren in de Gravenstraat. Vanaf daar lopen ze samen terug naar het casino. De man heeft een roze rolkoffertje bij zich. Zo eentje die je mee kunt nemen als handbagage in het vliegtuig.

Eenmaal bij het casino blijft de man buiten wachten. De medewerkster moet naar binnen om daar de kluis leeg te halen en het geld in het koffertje te doen. Nadat ze dat gedaan heeft, lopen ze om 4.50 uur via de Haven over de Tolbrug terug naar de auto in de Gravenstraat. De man laat de vrouw weer instappen en gaat er daarna zelf vandoor met het roze koffertje en het geld. Vanaf dat moment is het onduidelijk waar de man is gebleven.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die de man daarna nog gezien hebben, of die weten waar hij kan zijn. Heeft u iets gezien of heeft u informatie, bel dan met 0900-8844 of vul het tipformulier in. Anoniem melding maken kan ook via 0800-7000. Dit kan onder vermelding van het nummer: 2022294812.