Politie zoekt getuigen bedreiging Hoorn

De verdachte is een man van ongeveer 1.80 m. lang met een lichte huidskleur. Hij droeg een baseball pet, een blauw mondkapje, een zwarte trainingsjas, grijze trainingsbroek en hij droeg zwarte handschoenen. De man rende weg in de richting van het Willem Wiesepark.

Getuigen gezocht

De recherche zoekt getuigen van deze bedreiging. Heeft u iets gezien of heeft u informatie, neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of vul het tipformulier in. Anoniem melding maken kan ook via 0800-7000.

202223401