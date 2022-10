Getuigen gezocht mishandeling en mogelijke ontvoering

Rond 21.30 uur kreeg de politie een melding dat er een man werd mishandeld door meerdere mannen op de parkeerplaats aan de Vlietweg. Het slachtoffer werd even later in een zwarte Kia geduwd en meegenomen. In de buurt van de parkeerplaats werd door een getuige een schoen en een sok gevonden. Deze zijn overgedragen aan de politie.

Om 22.45 kreeg de politie een melding dat er een gewonde man was aangetroffen op het Mantelmeeuwpad. De politie kwam snel ter plaatse maar het slachtoffer was al onderweg naar het ziekenhuis. De politie is meegereden. Het is nog onduidelijk wat de rol is van de gewonde man.

De politie vermoedt dat het bij deze meldingen om dezelfde auto en personen gaat. In de buurt van het Mantelmeeuwpad is namelijk dezelfde schoen gevonden als op de parkeerplaats aan de Vlietweg.

Getuigen gezocht

Het is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld deze avond. Daarom onderzoekt de recherche deze zaak. Heeft u de zwarte Kia op vrijdag 30 september in de omgeving van de Vlietweg zien rijden? Heeft u de mishandeling of mogelijke ontvoering gezien? Of heeft u beelden waar iets op te zien is? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Beelden kunt u direct uploaden via onderstaand tipformulier.

2022203673