Recherche onderzoekt mogelijk verband tussen twee steekincidenten in Noord

Getuigen en beelden gezocht

Op dit moment is het nog onduidelijk wat zich voorafgaand aan de steekincidenten heeft afgespeeld en wie hierbij betrokken zijn. De recherche heeft beide zaken in onderzoek maar kan (nog) niet stellen dat beide incidenten met elkaar te maken hebben. Dit wordt uiteraard wel meegenomen en onderzocht. De recherche kan daarbij de hulp van het publiek goed gebruiken. Heeft u vrijdagavond tussen 22.30 en 23.00 uur iets gezien in de omgeving van de Houdringe/Park Warnsborn/Mariendaal en/of het Lohuis? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Vermeld hierbij altijd een van onderstaande registratienummer. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook beelden kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Beschikt u over relevante beeldmateriaal (zoals gemaakt via een Ring deurbel en/of dashcam)? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaande link.

2022207282/2022207294