Verdovende middelen en wapens in beslaggenomen na doorzoeking

De politie had informatie dat in de horecagelegenheid werd gehandeld in verdovende middelen. Daarnaast waren er vermoedens dat bezoekers in het bezit zouden zijn van wapens. De gemeente is op de hoogte gesteld voor het nemen van bestuurlijke maatregelen.

Inzet speurhond

Met een groot aantal eenheden is de politie de horecagelegenheid binnengegaan en heeft het pand doorzocht met behulp van een speurhond. De locatie werd afgezet door middel van schermen voor het creëren van een veilige werkomgeving en om de privacy van bezoekers zoveel mogelijk te waarborgen. Aanwezige bezoekers en personeelsleden werden vervolgens gecontroleerd. De bezoekers en personeelsleden, 300 personen, konden na de controle de locatie verlaten.

Aanhoudingen en verdovende middelen

Bij meerdere personen en op de grond werden ponypacks gevonden. Verder werden er messen en boksbeugels op de grond aangetroffen en inbeslaggenomen. Bij een bezoeker werd een busje pepperspray aangetroffen. Een 39- jarige man uit Den Haag werd aangehouden voor het bezit van meerdere ponypacks.