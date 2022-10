Bestuurder voor de tiende keer betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs

Kapelle - Een 26-jarige man uit Utrecht is zaterdag 1 oktober 2022 omstreeks 05.50 uur op de Kloosterpoort aangehouden ter zake rijden zonder geldig rijbewijs. Zijn bestelauto is in beslag genomen omdat het de tiende keer is dat hij is betrapt op het besturen van een (bestel) auto terwijl zijn rijbewijs ongeldig is verklaard en / of is ingevorderd.