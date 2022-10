Getuigen gezocht van beroving in Haskerlandstraat Tilburg

Het slachtoffer liep vrijdagmiddag 30 september rond 16:00 uur over de Haskerlandstraat in de Reeshof in Tilburg. Plots sprak een jongeman haar aan en eiste haar bezittingen. Het slachtoffer schrok zo van zijn dreigende houding dat ze haar bezittingen liet vallen en rende vervolgens weg. Ze belde aan bij een nabij gelegen woning en vertelde dat ze was beroofd. De behulpzame bewoner belde de politie. Politiemensen kwamen direct ter plaatse en startte een onderzoek naar de dader. Zo werd er een buurtonderzoek gehouden en werden camerabeelden veiliggesteld.

Signalement

Volgens het slachtoffer zou het om een jonge dader gaan van rond de 16 jaar. Hij zou ongeveer 1.70 meter lang zijn en een getinte huidskleur hebben. Hij had een smal gezicht en dunne benen. De jonge dader droeg een zwarte (winter)jas met capuchon, een zwarte broek en donkere sneakers.

Getuigen gezocht

Was u gisteren getuige van deze beroving of heeft u mogelijk andere informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. De politie komt ook graag in contact met mensen die in de omgeving van de Haskerlandstraat wonen en beschikken over camerabeelden. Beschikt u over beeldmateriaal? Neem dan ook contact op met de politie via 0900-8844. Geef tijdens het telefoongesprek aan dat u belt over zaaknummer 2022259919. Wilt u anoniem melden? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.