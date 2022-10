Internationale samenwerkingsactie tegen drugstransporten: ‘Etoile’

De actie werd gezamenlijk georganiseerd door collega’s van de Eenheid Rotterdam en de Dienst Infra van de Landelijke Eenheid van de politie. Hierbij sloten het Openbaar Ministerie en collega’s van de politie uit België, Frankrijk en Luxemburg aan. In totaal waren zo’n 70 agenten werkzaam tijdens de actie. De actie stond in het teken van het controleren op de uitvoer van verdovende middelen naar onze zuiderburen.



Resultaten

In totaal zijn er tijdens de actie 40 voertuigen gecontroleerd. Hierbij zijn 17 mensen aangehouden voor onder andere het bezit van grote hoeveelheden drugs (25 kg hasj, 500 gram cocaïne en XTC-pillen) en het rijden onder invloed van drugs of alcohol. Daarnaast zijn er meerdere proces-verbalen opgemaakt in verband met het rijden zonder rijbewijs en te hard rijden. In totaal zijn vijf voertuigen in beslag genomen voor het vervoeren van verdovende middelen en het herhaaldelijk zonder rijbewijs rijden. Opvallend was dat één op de vier bestuurders die gecontroleerd werd onder invloed een voertuig bestuurde.



Tijdens de actie werd er een volgteken gegeven aan de bestuurder van een Frans voertuig op de A16. Dit voertuig ging er echter met hoge snelheid vandoor. Een lange achtervolging volgde en eindigde met een crash in België. Daar kon de bestuurder worden aangehouden. De bestuurder bleek 40 kg XTC in zijn voertuig te vervoeren. De verdachte zit nog vast en wordt in België aan de onderzoeksrechter voorgeleid.



Hazeldonk samenwerkingsverband

De Etoile-acties komen voort uit het Hazeldonk samenwerkingsverband. In dit verband werken België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland samen in de bestrijding van internationale drugstransporten en de achterliggende distributienetwerken. Dit doen zij door gerichte interventies uit te voeren op het internationale hoofdwegennet en in de internationale treinen.