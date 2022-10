Coming-Outdag: mogen zijn wie je bent

Politieagent Marco van Schie zegt: ‘Al sinds mijn puberteit merkte ik dat ik anders was dan de jongens in mijn klas. Zij waren heel erg bezig met meisjes en ik helemaal niet. Ik besloot een tijdje te werken in een bar in Spanje, om daar te ontdekken wie ik nou was. Mijn collega daar vroeg mij ineens: “Hé, maar hoe zit dat met jou?” Ik vroeg hem toen of hij het erg zou vinden als ik homo zou zijn. “Natuurlijk niet!”, zei hij meteen. Dat gesprek heeft ervoor gezorgd dat ik er uiteindelijk heel open over durfde te zijn.’



Marco sloot zich in 2011 aan bij Roze in Blauw, het LHBTIQ+-netwerk van de politie. ‘Daar ben ik nu coördinator in de Eenheid Rotterdam. Ons doel binnen de organisatie is dat iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn. Daarnaast proberen we binnen de LHBTIQ+-community de meldingsbereidheid te vergroten.’



'Zo zijn wij betrokken geweest bij een rechtszaak waarvan we wisten dat er ook sprake was van discriminatie op geaardheid. Mijn collega van het onderzoeksteam belde mij na de uitspraak meteen: ‘De rechter heeft er écht aan gedacht.’ Daar krijg je dan zoveel energie van. Dat geeft ons de kracht om door te gaan. Ook werd ik een keer benaderd door een lesbisch echtpaar dat was gevlucht uit Rusland. Voor hen was het ondenkbaar dat iedereen welkom is bij ons als politie. Dat wij naast elkaar staan, in plaats van tegenover elkaar.’



‘Mijn motto? Ik wil groeien van tolerantie naar oprechte acceptatie. Vandaag, tijdens Coming-Outdag, hijsen wij op alle politiebureaus de progress vlag. Op een dag als vandaag laten we zien dat echt iedereen welkom is bij ons.’

Meer weten

Dit jaar bestaat Roze in Blauw 25 jaar. Wil jij naar aanleiding van dit verhaal in contact komen met hen? Bel dan 088-1691234 of mail naar rozeinblauw@politie.nl