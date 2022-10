Politie treft in werking zijnde drugslab aan

Rond 16.00 uur heeft de DSI een inval gedaan in een loods bij een pand aan de Prinsenweg in Nijkerk. Daar werd een in werking zijnde druglab aangetroffen. In totaal zijn gisteren acht mannen en twee vrouwen aangehouden als verdachten van het overtreden van de opiumwetgeving. De leeftijden van de verdachten variƫren van 32 jaar tot 76 jaar, afkomstig uit Edam, Nijkerk, Amsterdam en Tienhoven.

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) hebben samen met forensische rechercheurs het pand doorzocht. Diverse goederen en stoffen zijn in beslaggenomen. Deze stoffen moeten nader onderzocht/getest worden.

Het pand wordt gedurende het onderzoek bewaakt. Dit kan mogelijk enkele dagen duren. Over de aanleiding van de inval doet de politie geen nadere informatie.

De politie verzoekt omwonenden/getuigen die de afgelopen tijd in de omgeving van het pand aan de Prinsenweg verdachte voertuigen of personen hebben gezien contact op te nemen. Indien zijn informatie of mogelijk beeldmateriaal hebben kunnen zij dit melden via het tipformulier of door een afspraak te maken via 0900 8844.