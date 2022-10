Vermoedelijke overvaller in Huizen binnen enkele uren opgepakt

Een 46-jarige man sloop in de nacht van maandag het huis van een 66-jarige man uit Huizen binnen met een beitel. De verdachte bedreigde de bewoner en doorzocht de woning op zoek naar kostbare goederen. Na de woning doorzocht te hebben, dwong de verdachte het slachtoffer naar twee tankstations te rijden om onder andere sigaretten te halen. En geld te pinnen. Vervolgens liet de verdachte zich in de buurt van zijn eigen huis afzetten.

Snelle arrestatie

Een tankbediende belde rond middernacht de politie met de melding dat er mogelijk iemand werd afgeperst in de winkel. Het slachtoffer wist te seinen dat hij hulp nodig had. Ook droeg de verdachte een zonnebril, wat de melder vreemd vond vanwege het tijdstip. Aan de hand van een signalement en de locatie waar de verdachte zich lief afzetten, herkende een wijkagent de verdachte. De man is dezelfde nacht nog opgepakt en ingesloten.