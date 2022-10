Getuigen gezocht na overval tankstation

Rond 20.30 uur kwamen de twee overvallers de zaak binnen en bedreigden het personeel. Daarna gingen zij er met een onbekende buit vandoor.



Direct na de melding heeft de politie gezocht in de omgeving maar de verdachten zijn niet meer aangetroffen. Beide overvallers droegen donkere kleding en hadden gezichtsbedekking. Na de overval zijn de daders op een scooter gestapt en in de richting van de Hoofdweg weggereden.



Heeft u de mannen rond 20.30 uur in de buurt van de Venneperweg gezien? Heeft u een camera in de omgeving bij uw huis, bedrijf of auto en beelden van de mogelijke daders? Of heeft u andere informatie over de overval of de verdachten? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt ook uw tips/beelden direct sturen via het tipformulier: www.politie.nl/upload.



2022211384