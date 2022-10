Verdachte van mishandeling aangehouden

Even na 18.30 uur werd door omstanders een persoon op het Hildebrandplein aangetroffen. De man was niet aanspreekbaar en is ernstig gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Een 15-jarige jongen werd ter plekke aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak en verzoekt getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken zich te melden via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.