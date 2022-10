Wie weet er meer over een beschieting op Jan Evertsenplaats?

Omstreeks half drie in de nacht van maandag 10 oktober op dinsdag 11 oktober verlaat een man zijn woning aan de Jan Evertsenplaats op even een wandeling te maken. Als hij terugkomt, ziet hij meerdere kogelgaten in zijn voordeur. Hierop schakelt het slachtoffer meteen de politie in. Gelukkig is er niemand gewond geraakt.



Getuigen gezocht

Op dit moment kijkt de politie camerabeelden uit, ook vindt er sporenonderzoek plaats. De politie is echter ook op zoek naar getuigen die meer weten over dit incident. Heeft u informatie over de verdachte en/of andere informatie dat ons onderzoek verder kan helpen, geef het dan door via de onderstaande opties.