Dertien arrestaties in onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte

Aanleiding

Zoals eerder gemeld komen in onderzoeken naar de georganiseerde misdaad soms handelaren in exclusieve horloges in beeld. Zij lijken daarin een faciliterende rol te hebben. Zo worden de ‘klokjes ‘ gebruikt als betaalmiddel of onderpand in de grootschalige drugshandel.

Eerdere acties

Op woensdag 19 mei 2021 doorzocht de politie in het kader van ditzelfde onderzoek naar de praktijken, van onder meer van een 71-jarige Rotterdammer onder leiding van de rechter-commissaris vijf woningen en een kantoorpand. Het ging om een kantoor in Alblasserdam en woningen in Rotterdam (3), Breda (1) en Capelle aan de IJssel (1). Hierbij werden onder meer 22 luxe (Rolex) horloges, 20.000 euro aan contant geld en 200 horlogecertificaten en een vuurwapen in beslag genomen. Inmiddels is op de luxe horloges en een woning conservatoir beslag gelegd. In oktober 2020 werd al een juwelierszaak in Rotterdam doorzocht die door een horlogehandelaar gebruikt werd als stashlocatie. Ook werd in het kader van dit onderzoek in mei 2022 bij twee juweliers in Duitsland gezocht.

Vervolgonderzoek

De speurders hebben ook inzage gehad in voor het onderzoek relevante Sky berichten. Hierdoor ontstond zicht op de handel van verdovende middelen en de import daarvan vanuit Zuid-Amerika. Begin vorig jaar slaagden opsporingsdiensten zoals eerder gemeld erin om toegang te verkrijgen tot miljoenen berichten van gebruikers van het platform Sky ECC en versleutelde berichten van criminele organisaties. Sky ECC werd vorig jaar maart offline gehaald en de data werden onderschept.

Internationaal karakter

Het rechercheonderzoek kreeg gaandeweg steeds meer een internationaal karakter omdat duidelijk werd dat verdachten contacten onderhielden in verschillende landen zoals Noorwegen, Duitsland, Dubai en Turkije. Ook zijn geld en goederenstromen vanuit die landen in kaart gebracht. Tijdens het verdere rechercheonderzoek naar de criminele geldstromen en de internationale horlogehandel kwamen naast de 71-jarige Rotterdammer nog meer personen in beeld die inmiddels verdacht worden van het in georganiseerd verband strafbare feiten plegen zoals witwassen van crimineel geld en valsheid in geschrifte.

Dertien aanhoudingen

Met toestemming van de officier van justitie zijn in het kader van dit recherche onderzoek vandaag, dinsdag 11 oktober 2022 dertien verdachten aangehouden. Het gaat om een 71-jarige man en een 34-jarige vrouw uit Rotterdam, een 36-jarige en een 46-jarige man uit Capelle aan de IJssel, een 34-jarige man uit Zoetermeer, een 53 jarige man uit Oud-Beijerland, een 62-jarige vrouw uit Barendrecht, een 28-jarige vrouw en een 58-jarige man uit Moordrecht, een 42-jarige man uit Bleiswijk, een 50-jarige man uit ’s-Hertogenbosch, een 54-jarige man uit Oostzaan en een 51-jarige man uit Schiedam.

Resultaten van de doorzoekingen van vandaag

Er zijn vanmorgen drie woningen in respectievelijk Moordrecht, Barendrecht en Rotterdam onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht. Ook is een bedrijfspand in Berkel en Rodenrijs doorzocht. Daarbij werd net als bij de vorige serie doorzoekingen opnieuw een vuurwapen en munitie aangetroffen. Ook werden luxe horloges, dure sieraden, chique merktassen, een auto, administratieve bescheiden en circa 13.000 euro aan contanten in beslag genomen.