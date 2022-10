Winkeldieven gepakt na wilde achtervolging

Om ongeveer 08.20 uur meldde een medewerker van een supermarkt in Sas van Gent dat er, ondanks het vroege uur, al een winkeldiefstal was gepleegd. De dieven gingen er vandoor in een auto waarvan de medewerker het kenteken had genoteerd.

Agenten zochten in de buurt naar de betreffende auto en zagen hem hen tegemoet komen op de Westkade in Sas van Gent. De dienstauto werd gekeerd en een achtervolging startte. Met 80 km/u ging het vervolgens door de 30km-zone in Zandstraat waar voetgangers door de gevaarlijke actie van de winkeldieven in gevaar werden gebracht. Hierna werd de snelheid van de auto waar de winkeldieven in zaten nog minstens verdubbeld. Met 160 km/u ging het richting Phlippine, daarna naar Hoek en door de Sluiskiltunnel. Na de tunnel was het voor de agenten veilig genoeg om de vluchtende auto te passeren en hem te laten stoppen. Daar werden de verdachten aangehouden. Ze zijn vervoerd naar een politiecellencomplex waar ze verhoord worden.

In de auto troffen de agenten diverse verpakkingen vlees en blikjes bier aan die afkomstig waren uit de supermarkt.

De winkeldieven bleken uit Terneuzen te komen. Het zijn mannen van 22 en 38 jaar oud. Het rijbewijs van de bestuurder, de man van 38, is ingevorderd. De twee zitten nog vast.