Politie doorzoekt woningen in onderzoek naar verdovende middelen

Apeldoorn/Utrecht - De politie Oost-Nederland doorzocht dinsdag 11 oktober drie woningen in Apeldoorn en een woning in Utrecht naar aanleiding van een langer lopend strafrechtelijk onderzoek naar de veelvuldige internationale import van en handel in verdovende middelen. In Apeldoorn werd een 44-jarige man aangehouden.