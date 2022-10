Getuigen en beelden gezocht na aanrijding

Er wordt onderzocht of er sprake is van een opzettelijke aanrijding. De verdachte zit daarom nog vast. De politie is nog op zoek naar mensen die het ongeval hebben zien gebeuren, de auto kort daarvoor of daarna hebben zien rijden of mogelijk beelden hebben, van bijvoorbeeld een dashcam of beveiligingscamera. De auto betreft een witte Nissan Qashqai. In dat geval kan contact op worden genomen via 0900 – 8844. Anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem, 0800 – 7000.

2022456026 ^JH