Getuigen gezocht na overval supermarkt

De dader had een opvallend regenpak aan met reflecterende strepen. Van achter Wijkcentrum De Groene Stee kwam de man aanrennen. Daarna liep hij de supermarkt binnen en bedreigt de kassière met een mes. Gelukkig kon de kassière het mes ontwijken. Dit heeft veel impact op de medewerker gehad. Vervolgens loopt de man de winkel weer uit.

Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die rond het tijdstip van de overval de dader hebben gezien. De getuigen die nog niet met de politie hierover hebben gesproken, kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.